لاعبو المغرب يحتفلون برفع علم فلسطين بعد تجاوز إسبانيا

حرص لاعبو منتخب المغرب على رفع العلم الفلسطيني، خلال احتفالهم بالتأهل التاريخي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح.

وصعق "أسود الأطلس" المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بالفوز 3-0 بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، وذلك في مفاجأة سارة، وفي إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات العربية.

علم فلسطين حاضر في احتفالات لاعبي المغرب

وفي نهاية المباراة، اجتمع اللاعبون لالتقاط صورة جماعية مع العلم الفلسطيني الذي لوح به أيضاً مدافع بلد الوليد الإسباني جواد الياميق للمرة الثانية، بعد أن فعل الأمر ذاته عقب مباراة كندا.

ومنذ انطلاق مونديال قطر برز حضور العلم الفلسطيني في المدرجات، خلال مباراة فرنسا وتونس والتي انتهت بفوز "نسور قرطاج" 1-0، دخل أحد المشجعين الملعب رافعاً العلم الفلسطيني.

وكان عدد من لاعبي المنتخب المغربي قد رفعوا العلم الفلسطيني بعد ضمان التأهل إلى الدور الثاني بالفوز على كندا.

وانتشرت عدة صور ومقاطع فيديو للاعبي "أسود الأطلس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتفلون بهذا الإنجاز الرائع وفي أيديهم علم فلسطين.

المصدر / وكالات