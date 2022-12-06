الركراكي: بالقيم والجودة سنخلق المفاجأة ضد الإسبان

أكد مدرب المنتخب المغربي كرة القدم وليد الركراكي أمس أن فريقه يعوّل على قيمه وجودته ومؤهلاته "لخلق المفاجأة ضد إسبانيا" اليوم في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي قبل المباراة: "نتوقع مباراة صعبة ولكن على غرار مواجهاتنا لكرواتيا وبلجيكا وكندا (في الدور الأول)، قلت للاعبين منذ دخولنا المنافسة في هذه المسابقة أننا سنلعب مباريات نهائية، ستكون المباراة النهائية الرابعة لنا، سندخلها من أجل الفوز على غرار سابقاتها بقيمنا وجودتنا ومؤهلاتنا أيضا".

وأضاف "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا، سنواجه احد افضل المنتخبات القوية كرويا في العالم، مع الكثير من الطموحات، إنه من المرشحين للفوز باللقب، ونحن مطالبون بإثبات جدارتنا. نحن مستعدون جيدا وسنحاول فعلا خلق المفاجأة. إذا نجحنا في إقصاء إسبانيا، ستكون مفاجأة جيدة بالنسبة لنا وللمغرب".

وتابع "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا وأتمنى ان تكون مباريات اهم في المستقبل. ولكن اليوم، قلتها للاعبين، منتخب 1986 لا يمكن أن يعود للعب مباراته ضد ألمانيا الغربية مرة أخرى، ولا يمكنهم التأهل إلى ربع النهائي، وبالتالي نحن أمامنا 24 ساعة للاستعداد لهذه المباراة ودخول التاريخ وأن نكون أول من يحقق ذلك. يستحق هذا الإنجاز بذل أقصى الجهود حتى لا نندم، لان الفشل قد يجعلنا نتحسر على هذه الفرصة".

وأوضح لاعب راسينغ سانتاندر السابق أن معرفته بالكرة الإسبانية تعتبر إحدى نقاط القوة بالنسبة للمنتخب المغربي "فضلا عن أن صفوفنا تضم لاعبين يمارسون في إسبانيا، جميع المنتخبات تعرف الكرة الإسبانية فلديهم نفس أسلوب اللعب ويتسببون بمشكلات للجميع. هي مباراة نرغب في الفوز بها وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك وأقدامنا على الأرض.

وأبرز "الآن، هم يملكون الحمض النووي للمسابقات الكبيرة، نحن لم نلعب ثمن النهائي منذ 36 عاما وهذا ما يجب ان أعمل عليه مع الجهاز الفني بقوة وأن ندير هذا النوع من المباريات كي ننجح في تحقيق الإنجاز.

وأضاف "إسبانيا من أفضل المنتخبات في العالم لانهم يعلمون ما يقدمون ويستحوذون على الكرة بطريقة تضر بالخصوم والجماهير. نسبة استحواذهم على الكرة في المباريات الاخيرة بلغت 70 بالمئة وسنقبل ذلك سواء رغبنا أم لم نرغب في ذلك، لكن نحن لدينا أسلحتنا ولن افصح عنها.

المصدر / أ ف ب