هذا ما فعله وليد الركراكي مع اللاعبين قبل مباراة المغرب وإسبانيا

أجرى منتخب المغرب لكرة القدم، حصة تدريبية مغلقة، اليوم الأحد، تحضيراً للمواجهة القوية التي تجمعه، بعد غد الثلاثاء، أمام المنتخب الإسباني، لحساب دور 16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وخاض أسود الأطلس، مرانه الثاني بعد تأهله من دور المجموعات، بعد الحصة التدريبية الأولى التي خاضها أمس السبت، والتي ركز خلالها الطاقم الفني المغربي على رفع منسوب اللياقة البدنية للاعبين وإزالة الإعياء، حيث قسم المدير الفني وليد الركراكي اللاعبين على ثلاث مجموعات، الأولى ضمت اللاعبين الذين خاضوا مباراة كندا عن الجولة الثالثة أمام كندا الخميس الماضي، بينما ضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين لم يشاركوا في المواجهة، بينما خاضت المجموعة الثالثة التي ضمت نصير مزراوي وسليم أملاح وأشرف حكيمي ورومان سايس وسفيان أمرابط، تدريبات خاصة بحكم معاناتهم من بعض الآلام الطفيفة والإعياء بسبب إصابات سابقة، تحت إشراف المعد البدني للمنتخب المغربي.

وقرر الركراكي المدير الفني لمنتخب المغربي، خوض الحصة التدريبية الثانية، بعيداً عن عدسات المصورين، وحضور ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، رغبة منه في إضفاء بعض السرية على المران من أجل التركيز الجيد على المباراة المقبلة.

وصرح مصدر خاص أن المنتخب المغربي سيكون مكتمل الصفوف أمام إسبانيا، ولن تؤثر الإصابات التي يعانيها بعض اللاعبين على مشاركتهم في المواجهة، غير أن الطاقم الطبي المغربي أوصى وليد الركراكي بعدم المجازفة بخوض بعض اللاعبين لدقائق المباراة كاملة، كما هو الحال بالنسبة لحكيمي وأملاح، في انتظار الحسم في جاهزية اللاعبين صباح يوم المباراة أمام إسبانيا.

المصدر / وكالات