الاقتصاد بغزة تعلن أعداد شاحنات الاستيراد والتصدير خلال نوفمبر الماضي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الإثنين، إنه تم استيراد 11623 شاحنة محملة بالسلع والبضائع وتصدير 518 شاحنة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة خلال تقرير صدر عن الإدارة العامة للتجارة والمعابر، حول حركة المعابر خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم استيراد 7076 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و4547 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والإنشائية والمحروقات.

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وبيّن التقرير أنه تم تصدير 518 شاحنة مُوزّعة ما بين معبر كرم أبو سالم 415 شاحنة ومعبر رفح 103 شاحنات، متنوعة ما بين حديد خردة وأثاث وخضار.

وأشار إلى أنّ عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال نوفمبر بلغ 20 يومًا، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 13 يومًا.

وعلى صعيد حاجز بيت حانون، تم إدخال 147875.4 جرامًا من الذهب والمجوهرات، وتصدير 6963.6 جرامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين