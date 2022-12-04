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قرار صادم لهازارد قريباً بعد خروج بلجيكا من كأس العالم

04 ديسمبر 2022 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
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قرار صادم لهازارد قريباً بعد خروج بلجيكا من كأس العالم

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البلجيكي المخضرم إدين هازارد يبحث فكرة الاعتزال دوليًا، بعد توديع المنتخب البلجيكي منافسات مونديال قطر 2022، من بوابة الدور الأول.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نجم النادي الملكي يخطط لإعلان اعتزال اللعب دوليًا، من أجل ترك الباب مفتوحًا أمام جيل جديد لبناء مستقبل المنتخب البلجيكي، بعد الخروج المهين من مونديال قطر 2022.

وبدأ نجم "الشياطين الحمر" مسيرته الدولية مع المنتخب البلجيكي عام 2008، وعلى مدار  14 عامًا، خاض هازارد 126 مباراة دولية، أحرز خلالها 33 هدفًا، وكانت أبرز إنجازاته قيادة المنتخب البلجيكي نحو برونزية مونديال روسيا 2018.

ومع كثرة الإصابات التي تلاحقه منذ موسمين، إلى جانب عدم استقرار مسيرته الاحترافية في صفوف ريال مدريد، يشعر هازارد بأنه لا يملك المزيد لتقديمه مع المنتخب البلجيكي، إذ يفكر في مغادرة سانتياغو برنابيو وتركيز جهوده في تجربة جديدة تعيده إلى دائرة الأضواء، وفقًا لما أورده المصدر ذاته.

واكتفى هازارد طوال 3 مواسم في ريال مدريد، بخوض 72 مباراة فقط، في تجربة هي الأسوأ خلال مسيرته الاحترافية، والتي كانت أبرز محطات التألق فيها اللعب مع تشيلسي الإنجليزي 7 مواسم كاملة.

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا ودَّع منافسات مونديال قطر من بوابة الدور الأول بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط فقط، خلف المنتخب المغربي المتصدر برصيد 7 نقاط، وكرواتيا صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

المصدر / وكالات
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