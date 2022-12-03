في يومهم العالمي: 2% نسبة الأفراد ذوي الهِمم في الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن نسبة الأفراد ذوي الهِمم في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت العام الماضي 2% من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع حوالي 2% في الضفة الغربية، و3% في قطاع غزة.

وأوضح "الإحصاء"، في بيان، صدر اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الهِمم، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، أن نسبة الأفراد الذين لديهم لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت حوالي 6%، مع تباين بسيط بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ حوالي 7% و5% على التوالي.

وبين أن أكثر من ثلثي الأسر تمكنوا من الوصول الى خدمة العلاج أو الرعاية للأفراد ذوي الإعاقة خلال "كورونا".

وأكد أن حوالي 73% من الأسر التي كانت بحاجة لعلاج ورعاية لذوي الهِمم أثناء الجائحة تمكنت من الوصول لهذه الخدمة، بواقع 81% في الضفة الغربية، و64% في قطاع غزة، علما أن الأسر المقيمة في الريف تمكنت من الحصول على خدمة علاج ورعاية الأفراد ذوي الهِمم أثناء الجائحة، بنسبة أفضل من الأسر المقيمة في المناطق الحضرية بحوالي (90% و72% على التوالي)، في حين كانت نسبة الأسر التي حصلت على هذه الخدمة في المخيمات حوالي 62% فقط.

الأطفال في العمر 2-17 سنة من ذوي الهِمم

من خلال تتبع نطاق القدرات الوظيفية في المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 2019-2020 للأطفال، تبين أن 2.4% من الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات لديهم (إعاقة) واحدة على الأقل.

وبلغت هذه النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 2% و3% على التوالي. هذا وبلغت نسبة الإعاقة حوالي 15% بين الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة؛ 17% في الضفة الغربية مقابل حوالي 13% في قطاع غزة.

ارتفاع نسبة الإعاقة بين كبار السن

تشير بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أنه كلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية إصابته بالعجز، حيث بلغت نسبة الاعاقة بين الأفرد دون سن الخامسة أقل من واحد في المائة، وترتفع النسبة لتصل إلى نحو 2% بين الافراد في سن الأربعين، ومن ثم تصبح الزيادة أكثر وضوحًا بعد سن الأربعين، إذ يعاني أكثر من 5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 60-64 عامًا من الإعاقة، وتزداد النسبة إلى نحو 15% بين الافراد في العمر 70 عاماً، وتصل لأكثر من 35% بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر.

أما الإعاقة الحركية وهي الأكثر انتشاراً بين البالغين بينما إعاقة التواصل والحركة الأكثر انتشارا بين الأطفال

أشارت البيانات في العام 2017 إلى أن 1.1% من الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة لديهم إعاقة حركية، وهي تشكل الإعاقة الأكثر انتشارا بين الاعاقات، ويعاني البالغون بشكل أساسي من إعاقة الحركية بواقع 1.7%، فيما تشكل إعاقة التواصل وإعاقة الحركة النسبة الأعلى عند الأطفال بنحو 0.4% لكل منهما.

المصدر / فلسطين أون لاين