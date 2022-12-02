دراسة تحذر من عادات غذائية يومية يمكن أن تسبب الوفاة!

أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر، وفقا لما نشره موقع "Neuroscience News" نقلًا عن دورية "Academy of Nutrition and Dietetics".

خطر الوفاة

يرتبط تخطي وجبة الإفطار بشكل متكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وربما الوفاة، بل إن الأفراد، الذين يتناولون ثلاث وجبات يوميًا، بينما يكون هناك فاصل زمني بين تناول وجبتين منهما أقل من أو يساوي 4.5 ساعة يرتبط بارتفاع خطر الوفاة لجميع الأسباب.

الصيام المتقطع

يقول الباحث الرئيسي في الدراسة بروفيسور يانغبو صن، أستاذ بقسم الطب الوقائي في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأميركية إنه "في الوقت الذي يتم فيه الترويج على نطاق واسع للصيام المتقطع كحل لفقدان الوزن والصحة الأيضية والوقاية من الأمراض، فإن دراستنا مهمة لشريحة كبيرة من البالغين، الذين يتناولون أقل من ثلاث وجبات يوميًا. كشفت نتائج الدراسة أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر".

وأضاف بروفيسور صن أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة يأتي "من يتخطون وجبة الإفطار، والذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة ، في حين أن أولئك الذين لا يتناولون الغداء أو العشاء يزيدون من خطر الوفاة للكثير من الأسباب الصحية الأخرى" مشيرًا إلى توصيات الدراسات تؤكد على ضرورة "تناول وجبتين إلى ثلاث وجبات على الأقل موزعة على مدار اليوم."

السلوكيات الصحية

قام الباحثون بتحليل البيانات من مجموعة من أكثر من 24000 بالغ أميركي يبلغون من العمر 40 عامًا فأكثر ممن شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية NHANES بين عامي 1999 و2014، وهو مسح صحي مستمر تمثيلي على المستوى الوطني للسكان الأميركيين لجمع قدر كبير من البيانات المتعلقة بالصحة لتقييم النظام الغذائي والحالة التغذوية والصحة العامة وتاريخ المرض والسلوكيات الصحية كل عامين.

تدهور التمثيل الغذائي

ومن جانبه قال كبير الباحثين في الدراسة بروفيسور وي باو، أستاذ بقسم علم الأوبئة في كلية طب جامعة آيوا الأميركية إن "نتائج الدراسة تستند إلى ملاحظات مستمدة من البيانات العامة ولا تشير إلى السببية. ولكن ما تم ملاحظته له أهمية ومعنى في التمثيل الغذائي".

وأوضح بروفيسور باو أن تخطي الوجبات يعني عادة تناول كمية أكبر من الطاقة في وقت واحد، مما قد يؤدي إلى تفاقم عبء تنظيم التمثيل الغذائي للغلوكوز ويؤدي إلى تدهور التمثيل الغذائي اللاحق. يمكن أن يفسر هذا أيضًا الارتباط بين الفترة القصيرة بين الوجبات والوفيات، حيث إن قصر الوقت بين الوجبات سيؤدي إلى حمل طاقة أكبر في الفترة المحددة.

المصدر / وكالات