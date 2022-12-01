ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب واحدًا بالمئة ليواصل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا طريقه إلى تسجيل أفضل أداء شهري منذ منتصف عام 2020 مدعوما بتوقعات إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي عززتها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقال باول الأربعاء، إنه من الممكن أن يبطئ الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب “ربما في ديسمبر كانون الأول”، مع التحذير من أن معركة محاربة التضخم لم تقترب من نهايتها بعد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 1767.52دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 2003 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1759.9 دولار.

وبعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أشهر، من المتوقع أن يحقق الذهب ارتفاعًا شهريا يتجاوز ثمانية بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020 مدعوما بتصريحات أدلى بها عدة مسؤولين في الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة تعزز توقعات إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار عقب التصريحات، مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 22.14 دولار متجهة لتحقيق أفضل أداء شهري منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وقفز البلاتين أيضا 3.5بالمئة إلى 1037.01 دولار في طريقه هو الآخر لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، وصعد البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1889.25 دولار بعد أن قفز إلى 1933.04 دولار في وقت سابق اليوم، وسجل مكاسب 2.6 بالمئة خلال الشهر الجاري.

المصدر / وكالات