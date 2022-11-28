بلدية خان يونس تواصل تنفيذ 10 مشاريع بتكلفة 3.2 مليون دولار

تواصل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ (10) مشاريع حيوية تتعلق بتطوير البنية التحتية في جميع أحياء خان يونس بتكلفة إجمالية بلغت (3.2) مليون دولار بدعم عدد من الجهات المانحة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن المشاريع الجاري تنفيذها تشمل مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في حي معن بتكلفة (355) ألف دولار بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومشروع شبكة صرف صحي شمال حي المحطة بتكلفة (73) ألف دولار بدعم مؤسسة أنيرا، ومشروع شبكة صرف صحي في حي جورت اللوت بتكلفة (200) ألف دولار، بدعم مؤسسة العمل ضد الجوع (ACF)، وبالإضافة إلى مشاريع أخرى للصرف الصحي.

وأشار البطة إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها مهمة ومُلحة كونها تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، مبينًا أهمية الأعمال المتواصلة في تأهيل شارع رقم (41) وجزء من شارع رقم (106) في حي الأمل غرب خان يونس بتكلفة (660) ألف دولار بدعم الحكومة الفلسطينية بغزة عبر صندوق السلامة المرورية.

وأوضح أن الأعمال جارية على قدم وساق للانتهاء من مشروع إنشاء ملاعب رياضية ومساحات خضراء في المتنزه الإقليمي بتكلفة (150) ألف دولار، بتمويل من الإغاثة الإسلامية هولندا، بالإضافة إلى مشروع تأهيل مكب النمساوي وتحويله إلى مرافق عامة بتكلفة (242) ألف دولار، بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية عبر المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

وبين أهمية مشروع تطوير جزء من ساحة القلعة وسط البلدة القديمة بتمويل مشترك مع شركة همسات للصرافة وبلدية خان يونس بتكلفة (30) ألف دولار، إضافةً إلى إنشاء ممر بحري هو الأول على مستوى محافظات قطاع غزة بدعم من عدة جهات.

وأكد على الدور المهم الذي تقوم به بلدية خان يونس في المخيم الغربي حيث قامت وكالة الغوث بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع البحر في المخيم بتكلفة (910) ألف دولار، بالإضافة إلى مساهمة البلدية في إزالة التعديات وإصلاح الأضرار، وكذلك تنفيذ مشاريع تتعلق بتطوير الطرق الداخلية في المخيم بتكلفة (424) ألف دولار، وذلك من خلال المنحة الألمانية (KFW).

المصدر / فلسطين أون لاين