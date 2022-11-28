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الحكم بالسجن 10 سنوات على شاب من عكا على خلفية "هبة الكرامة"

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الحكم بالسجن 10 سنوات على شاب من عكا على خلفية "هبة الكرامة"

28 نوفمبر 2022 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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الحكم بالسجن 10 سنوات على شاب من عكا على خلفية "هبة الكرامة" (أرشيف)

حكمت محكمة الاحتلال المركزية الإسرائيلية في حيفا صباح اليوم الإثنين على الشاب أدهم بشر من مدينة عكا بالسجن 10 أعوام على خلفية أحداث هبة الكرامة.

ووفق مصادر محلية، فإ، المحكمة الإسرائيلية حكمت على بشير بالسجن 10 سنوات ودفع تعويض بقيمة 150 ألف شيكل.

وكانت نيابة الاحتلال طالبت المحكمة بسجن بشير من 10 إلى 13 عامًا.

والتهم الموجهة للشاب أدهم بشير من عكا هي، "القيام بعمل إرهابي والإخلال بالنظام".

ومن الجدير بذكره أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل حتى الآن 34 شابًا من عكا بينهم 6 بالحبس المنزلي على خلفية أحداث هبة الكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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