"إسناد الداخل" تستنكر الأحكام بحق 4 شبان على خلفية "هبة الكرامة"

تعبر الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عن استنكارها وادانتها للأحكام الظالمة التي أصدرتها محكمة الاحتلال بحيفا بحق 4 شبان فلسطينيين من سكان "طمرة" في الداخل المحتل، وإصدار أحكام تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وقالت في بيان لها مساء اليوم، "إن هذه الأحكام الظالمة تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لاقتلاع أصحاب الأرض الأصليين والسعي لكبح إرادتهم في المطالبة بحقوقهم وحريتهم".

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى واهماً من خلال هذه الأحكام إلى معاقبة أهلنا في الداخل على خلفية هبة الكرامة باعتبارها أحد الهبات الوطنية والملاحم البطولية التي سطرها شعبنا في الداخل المحتل.

وأكدت أن سياسة الاحتلال القمعية ضد أهلنا في الداخل لن تنجح في كسر إرادته أو اجباره التنازل عن أرضه وحقوقه والعيش بكرامة.

ودع الهيئة الوطنية جميع قوى شعبنا في الداخل المحتل وفي كل الساحات لفضح سلوك الاحتلال وإدانة سياسته بحق شبابنا الفلسطيني في الداخل بإسناد أهالي المعتقلين والوقوف إلى جوارهم.

وشددت على أن شعبنا في الداخل المحتل سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن تنال من عزيمته سياسة الاعتقال والقمع ومخططات التهجير.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة للاحتلال في حيفا، أحكامًا بالسجن بحق أربعة شبان من بلدة طمرة بالداخل المحتل، على خلفية مشاركتهم في "هبة الكرامة" في مايو / أيار 2021، إبان معركة "سيف القدس".

وحكم الاحتلال على الشبان محمد أبو رومي، محمد أبو الهيجا، وبهاء أبو الهيجا، بالسجن 7 سنوات، فيما حكم على الشاب إبراهيم مريح بالسجن 5 سنوات.

ويخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.

ومن أبرز التهم التي نُسبت للشبان المعتقلين، تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود.

المصدر / فلسطين أون لاين