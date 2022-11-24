الاحتلال يهدم ثلاثة منازل فلسطينية في النقب وكفر قاسم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، منزلين في قرية السرة، "مسلوبة الاعتراف"، بالقرب من مطار "نفاطيم" العسكري في النقب بالداخل المحتل، وهدمت منزلا ثالثاً قيد الإنشاء للمرة الثانية في كفر قاسم، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم.

ويعود المنزلان لعائلة الزبارقة في السرة، فيما يعود المنزل الثالث في كفر قاسم لعائلة عيسى.

وأفاد أهالي القرية، أن عناصر من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصلان اقتحام القرى العربية بالنقب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية.

كما تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة مستمرة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وتنفذ سلطات الاحتلال مخططاتها لتشريد 120 ألف فلسطيني في المنطقة التي يسكنها 320 ألف من أهالي النقب الذي يشكلون 32% من سكان المنطقة البالغ تعدادها أكثر من 900 ألف نسمة، وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف وسلب 800 ألف دونم ضمن مخطط "برافر".

وكثّفت حكومات الاحتلال المتعاقبة من إجراءاتها الهادفة لتهويد النقب، إذ أقامت 100 بلدة يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي الفلسطينيين، في حين ترفض الاعتراف بالقرى العربية وقاطنيها وتواصل سياسة التمييز والإجحاف بحقّهم.

المصدر / فلسطين أون لاين