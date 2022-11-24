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طولكرم.. عشرات الإصابات في اعتداء الاحتلال على جامعة خضوري

24 نوفمبر 2022 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة خضوري

أصيب عشرات الشبان عصر اليوم الخميس، بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في محيط جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المدينة، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة داخل حرم الجامعة بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الفصل العنصري، مما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة.

وذكر مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أن أربع إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى.

ولاحقاً، أخلت إدارة جامعة خضوري الطلبة بعد اشتداد المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #طولكرم #جامعة خضوري

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