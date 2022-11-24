فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة.. بتوقيت دولتك

فوز السعودية على الأرجنتين في المونديال يوحّد العرب

الرجوب ونكران تاريخ النجوم الكبيرة

عليان: دور السلطة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء غائب

دور الوكالة اليهودية في الاستيطان والتهويد

في القدس.. انتهاكات وجرائم لا تحصى تدفع إلى مزيد من العمليات الفدائية

نتنياهو.. حكومة في مهب الريح!

29 عامًا على استشهاد أسطورة المقاومة عماد عقل

القدس تنتصر لكل فلسطين

بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

يعمل في وحدة المستعربين

بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين

24 نوفمبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين

ذكرت تقارير إسرائيلية فجر اليوم الخميس، أنه تم تسليم جثة الشاب الدرزي تيران فرو (18 عاما) إلى عائلته في دالية الكرمل، وذلك في نهاية الاتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في رام الله، وذلك بعد احتجاز الجثة من قبل عناصر المقاومة في جنين.

ووفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الانفراج في مفاوضات تسليم جثة الشاب فرو بدأت عند الساعة 3:30 فجرا.

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه لم تجر مفاوضات مع عناصر المقاومة بقدر ما كانت المفاوضات تجري مع أجهزة أمن السلطة "التي سعت كثيرًا لحل القضية حتى نجحت بذلك".

الدرزي الذي احتجزت جثمانه لقي مصرعه في حادث طرق، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتم حجز جثمانه من قبل المقاومة لأسباب لم تكشف بعد، لكن بعض الروايات تشير إلى أن احتجازه كانت لكونه عنصرًا من عناصر وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال.

وفي المقابل أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" عن تقديره للسلطة على عملها "لإعادة جثة تيران بيرو إلى أسرته".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سلطة رام الله #المقاومة في جنين #وساطة السلطة #الاحتلال يتسلم جثة #جثة درزي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة