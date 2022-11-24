بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين

ذكرت تقارير إسرائيلية فجر اليوم الخميس، أنه تم تسليم جثة الشاب الدرزي تيران فرو (18 عاما) إلى عائلته في دالية الكرمل، وذلك في نهاية الاتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في رام الله، وذلك بعد احتجاز الجثة من قبل عناصر المقاومة في جنين.

ووفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الانفراج في مفاوضات تسليم جثة الشاب فرو بدأت عند الساعة 3:30 فجرا.

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه لم تجر مفاوضات مع عناصر المقاومة بقدر ما كانت المفاوضات تجري مع أجهزة أمن السلطة "التي سعت كثيرًا لحل القضية حتى نجحت بذلك".

الدرزي الذي احتجزت جثمانه لقي مصرعه في حادث طرق، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتم حجز جثمانه من قبل المقاومة لأسباب لم تكشف بعد، لكن بعض الروايات تشير إلى أن احتجازه كانت لكونه عنصرًا من عناصر وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال.

وفي المقابل أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" عن تقديره للسلطة على عملها "لإعادة جثة تيران بيرو إلى أسرته".

المصدر / فلسطين أون لاين