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"هيئة فلسطينيي الداخل المحتل" تستنكر اقتحام الاحتلال ندوة ثقافية بحيفا

22 نوفمبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل "اقتحام النائب الصهيوني  "الموغ كوهين" ندوة ثقافية في "حيفا" تناولت موضوع الثقافة الفلسطينية".

وعبرت الهيئة في بيان صحفي، وصل فلسطين أون لاين، عن دعمها وإسنادها للناشطة  "لبنى عبيد زعبي" التي تتعرض لتهديدات اليمين الفاشي الذي يسعى لطمس صوتها الوطني.

وأكدت على أن التكاتف والتوحد هو الخيار الوحيد أمام أهلنا في الداخل للتصدي لعصابات اليمين الفاشي.

ودعت الهيئات والمؤسسات القانونية بالتحرك العاجل للعمل على لجم اعتداءات المستوطنين بحق النشطاء في الداخل المحتل.                

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حيفا #الداخل المحتل #الاحتلال الإسرائيلي

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