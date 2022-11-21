ضربة موجعة لمنتخب إنجلترا بعد إصابة هاري ماغواير

تعرض مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هاري ماغواير، لإصابة بدت قوية، اضطر معها لمغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ70 من مواجهة منتخب بلاده أمام إيران، في كأس العالم قطر 2022.

وجرت هذه المواجهة اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر، الذي انطلق أمس الأحد، وتستمر منافساته حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحين كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-1، ومباشرة بعد الهدف الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ66 من عمر المواجهة، اضطر ماغواير لمغادرة أرضية الميدان من أجل تلقي الإسعافات بعد إصابة قوية، قبل أن يتم استبداله من قِبل المدرب غاريث ساوثغيت، بزميله إيريك داير.

المصدر / وكالات