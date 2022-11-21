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الاحتلال يهدم منشآت في نابلس ويعتقل مواطنين في طولكرم

21 نوفمبر 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منشآت في نابلس

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزلا ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس، فيما اعتقلت مواطنين في طولكرم.

واقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلا مأهولا بالسكان ومكونا من طابقين وتعود ملكيته للمواطن محمد حسن صرايعة.

كما هدمت قوات الاحتلال بركسا زراعيا للمواطن سليمان دوابشة، إضافة إلى غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من مدينة طولكرم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسماعيل عصام محمد عودة (27 عاما)، ومحمد حسن جلاد (40 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في الحي الجنوبي للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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