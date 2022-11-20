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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

20 نوفمبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في بيت لحم

أصيب شاب، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية بأن عناصر من شرطة حرس الحدود قاموا بإطلاق النار على سائق فلسطيني قرب حاجز عسكري على طرق “الأنفاق” بين القدس وبيت لحم.

وزعمت وسائل الإعلام العبرية بأن الشاب كان يقود مركبة "مسروقة"، وأطلق النار عليه بعد أن حاول اقتحام حاجز واصطدم بسيارتين للشرطة بالقرب من طريق “الأنفاق” جنوب القدس المحتلة، وعرض من فيها للخطر، حسب زعمهم.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة قرب حاجز تفتيش بالقرب من بيت لحم، واعتقاله إلى جانب اعتقال 3 شبان من القدس كانوا ينتظرونه في مركبة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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