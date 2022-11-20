مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين على المواطنين بالخليل

أدان المنسق الأممي للتسوية بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وينسلاند في تصريح مقتضب "أدين هجمات المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل".

تعقيب المنسق الأممي جاء على إثر اعتداءات نفذها طوال يوم السبت آلاف المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الخليل إثر اقتحاماتهم الواسعة للمدينة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي وقت متأخر من ليل السبت، اقتحم حوالي 50 ألف مستوطن مدينة الخليل، واستباحوا المسجد الإبراهيمي وساحاته، وأدوا طقوسهم التلمودية فيه، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

ومنذ ساعات صباح أمس السبت، هاجم ألاف المستوطنين خلال اقتحامهم الخليل مسجدي "باب الزاوية" و"الصدّيق"، في شارع الشلالة وسط المدينة، وحطموا زجاج نوافذهما.

وقد تصدى الشبان في الخليل لاعتداءات المستوطنين في أكثر من شارع بوسط المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين إثر الاشتباكات الواسعة، التي شارك فيها إلى جانب المستوطنين قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين