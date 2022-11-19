اقتحم مئات المستوطنين، اليوم السبت، شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل، واعتدت على المواطنين ومحلاتهم التجارية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالاتهم بـ "الأعياد اليهودية".

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا الى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، حيث هاجموا المواطنين والمحال التجارية، وأتلفوا بسطات الباعة، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتداءات على المواطنين في شارع الشلالة، وحارة جابر، وباب الزاوية، وتل الرميدة وسط المدينة، أصيبت على إثرها الطفلة عائشة هشام العزة بحجر في الوجه، والشاب بلال اسعيد بالعين.

شاهد | مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/X38HV2T5zO — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين