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بحماية قوات الاحتلال

عشرات آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي

19 نوفمبر 2022 . الساعة 23:52 بتوقيت القدس
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المسجد الإبراهيمي يتعرض لحملة اقتحامات كبيرة

اقتحم عشرات آلاف المستوطنين، مساء السبت، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

جاء الاقتحام بذريعة الاحتفال بالأعياد التلمودية، حيث نصب المستوطنون خيامهم في محيط وساحات الإبراهيمي، واستباحوه مدججين بالسلاح وبحماية قوات الاحتلال.

وشرع المستوطنون بأداء طقوس تلمودية وأطلقوا مزاميرهم وأبواقهم داخل المسجد وفي باحاته وأروقته.

وتزامن اقتحام المستوطنين للإبراهيمي مع اعتداءاتهم على أحياء البلدة القديمة بالخليل منذ ساعات صباح السبت، حيت طالت الاعتداءات المساجد في البلدة إلى جانب الاعتداءات غير المسبوقة التي طالت المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #المسجد الابراهيمي

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