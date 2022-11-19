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"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري في طولكرم

19 نوفمبر 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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جامعة خضوري

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية لجامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، وتدنيس حرمها الجامعي وإجبار كوادرها على فتح غرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وسحب تسجيلاتها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مسلسل الاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق "خضوري" والمؤسسات التعليمية عموماً يُشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي تكفل حُرمة الجامعات والحق في التعليم.

وجدّدت مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها والوقوف وقفة جادة لفضح هذه الانتهاكات ولجمها، وذلك حفاظاً على حق الطلبة بالتعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

المصدر / وكالات
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