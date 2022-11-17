طهران: (إسرائيل) ومخابرات غربية تخطط لتقسيم إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إسرائيل) وأجهزة مخابرات غربية، اليوم الخميس، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية بها، وذلك بعد يوم من استشهاد سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد.

وكتب أمير عبد اللهيان في تويتر: "الأجهزة الأمنية المختلفة و(إسرائيل) وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططاً لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط.

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واليوم أيضا قال قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي إنّ "إيران تشهد اليوم مؤامرة كبيرة ضد شعبها يتصدرها مخدوعون أصبحوا صدى للأعداء في الداخل لإثارة الفتن".

وأضاف اللواء سلامي في كلمة أنّ "أعداء ايران توجهوا اليوم نحو حرب الشهداء"، مشيراً إلى أنّ "كل شياطين العالم اجتمعت ضد إيران وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرهم".

المصدر / وكالات