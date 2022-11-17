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بالفيديو وسط اشتباكات مع المقاومين.. الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

17 نوفمبر 2022 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها للمدينة.

وأكد شهود العيان، وجود إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال، بعد تصدي المقاومين للقوات المقتحمة.

واستدعت قوات الاحتلال مزيد من ألياتها العسكرية لاقتحام المدينة، فيما دعا الشباب الثائر الأهالي والمواطنين في نابلس للنزول إلى الشوارع القريبة من الاقتحام وإشعال الإطارات المطاطية.
 

وانسحبت قوات الاحتلال من نابلس بشكل كامل، بعد فشلها في اقتحام المدينة.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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