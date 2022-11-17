اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها للمدينة.

وأكد شهود العيان، وجود إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال، بعد تصدي المقاومين للقوات المقتحمة.

واستدعت قوات الاحتلال مزيد من ألياتها العسكرية لاقتحام المدينة، فيما دعا الشباب الثائر الأهالي والمواطنين في نابلس للنزول إلى الشوارع القريبة من الاقتحام وإشعال الإطارات المطاطية.



شاهد | قوات الاحتلال تستدعي تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس pic.twitter.com/Yd4rtPB3A6 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 16, 2022

وانسحبت قوات الاحتلال من نابلس بشكل كامل، بعد فشلها في اقتحام المدينة.



شاهد | جانب من انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة الشرقية بنابلس قبل قليل pic.twitter.com/zDAUyyC8q8 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 16, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين