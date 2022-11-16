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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي بعد إعلان ايقافه

16 نوفمبر 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي بعد إعلان ايقافه

اوقف النجم البولندي لبرشلونة الاسباني روبرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في الدوري الأسباني لكرة القدم بعد أن أظهر "عدم احترام" للحكم، وستدخل العقوبة حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.

وطُرد المهاجم البولندي اثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنّه اساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له الأربعاء إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره "موقف ازدراء أو عدم احترام" تجاه الحكم.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفا، عن مباراة الدربي ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

وسبق ان علّق ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي في حفل تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الاوروبي عن موسمه السابق مع بايرن ميونيخ الالماني "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي وليس للحكم". 

وتابع "في الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، تحدثنا بالفعل عن توخي الحذر إذا تم منحي بطاقة صفراء، لأن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يحدث، وفي النهاية حدث ذلك. "هذا خطأي، لقد رأيت بطاقتين صفراويين، لكن الإيماءة كانت من أجل (تشافي)".

ومن المحتمل ان يستأنف النادي الكاتالوني قرار الاتحاد الاسباني. 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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