هدف ليفاندوفسكي القاتل يقود برشلونة لفوز ثمين على فالنسيا

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى انتزاع فوز ثمين من مضيفه فالنسيا 1-صفر، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان برشلونة في طريقه إلى السقوط في فخ تعادل مخيب بعد خسارته المذلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الأربعاء وخروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال اوروبا، لكن ليفاندوفسكي أنقذه في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف الفوز اثر تمريرة عرضية من البديل البرازيلي رافينيا (90+3).

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا.

وقدم النادي الكاتالوني الذي خسر خدمات مدافعيه إريك غارسيا والفرنسي جول كونديه بسبب الإصابة قبل ثلاث أسابيع من مونديال قطر، عرضا مخيبا على الرغم من استحواذ لاعبيه على مجريات المباراة دون أن يخلق فرصا حقيقية للتسجيل.

ونجح "ليفا" في استغلال الفرصة الثانية له فقط في المباراة بعدما رد القائم الأيسر رأسيته في الشوط الأول.

وانتزع برشلونة الذي حقق فوزه الثالث تواليا والعاشر في الليغا هذا الموسم، الصدارة مؤقتا برصيد 31 نقطة وبفارق الاهداف من غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب والذي يستضيف جيرونا الأحد.

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة بإصابة هدافه الجديد الدولي الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني في الكاحل (18) فترك مكانه للبرازيلي ماركوس أندري.

وزاد قادش محن ضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 3-2.

وجاءت خسارة أتلتيكو مدريد بعد ثلاثة أيام على تعادله المثير أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وخروجه خالي الوفاض منها.

في المقابل، حقق قادش فوزه الثالث هذا الموسم وصعد الى المركز الثامن عشر مؤقتا برصيد 10 نقاط.

ولم تكن حال إشبيلية الذي خرج بدوره خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، أفضل من أتلتيكو مدريد وخسر على أرضه أمام ضيفه رايو فايكانو صفر-1 سجله ألفارو غارسيا في الدقيقة 61.

وهي الخسارة الثانية تواليا لاشبيلية والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر.

المصدر / وكالات