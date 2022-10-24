برشلونة ينتفض برباعية في شباك أتلتيك بلباو

واصل برشلونة صحوته عقب سقوطه امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-3 في الكلاسيكو، وحقق فوزه الثاني تواليا عندما أكرم وفادة ضيفه أتلتيك بلباو بقيادة مدربه السابق إرنستو فالفيردي 4-صفر الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا استعداده لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى غرار مباراته السابقة التي نفض فيها غبار خسارة الكلاسيكو عندما تغلب على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، بينها ثنائية لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسم النادي الكاتالوني مواجهة بلباو ومدربه السابق فالفيردي بثلاثية في الشوط الأول.

وهي المباراة الاولى لفالفيردي على معب "سبوتيفاي كامب نو" منذ إقالته من الإدارة الفنية للنادي الكاتالوني في كانون الثاني/يناير 2020 بعدما قاده إلى لقبين في الليغا.

وفرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه نجما في مباراة اليوم بافتتاحه التسجيل (12) وصناعته للأهداف الثلاثة الأخرى التي تناوب على تسجيلها سيرجي روبرتو (18) وليفاندوفسكي (22) والبديل فيران توريس (73).

وأعاد برشلونة الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ريال مدريد الفائز على اشبيلية 3-1 السبت.

وتنتظر برشلونة قمة حاسمة أمام ضيفه البافاري الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات المسابقة القارية العريقة، يسعى من خلالها بالدرجة الأولى إلى الثأر لسقوطه أمام الأخير صفر-2 في الجولة الثانية والإبقاء على حظوظه في بلوغ ثمن النهائي.

ولا يملك برشلونة مصيره بيده في دوري الأبطال كون فوز إنتر الإيطالي على ضيفه بلزن التشيكي الأربعاء سيطيح به وسيجعله يواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق 8 نقاط خلف بايرن صاحب البطاقة الاولى و7 نقاط لإنتر الذي يتفوق على النادي الكاتالوني في المواجهات المباشرة.

وضغط برشلونة منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عندما سدد ديمبيلي كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس أوناي سيمون، فتهيأت أمام ليفاندوفسكي الذي رفعها عرضية أمام المرمى طار لها الدولي الفرنسي برأسه من مسافة قريبة وأسكنها يسار سيمون (12).

وعزز النادي الكاتالوني تقدمه بهدف ثان اثر لعبة مشتركة بين ديمبيلي وسيرجي روبرتو في الجهة اليمنى فمرر الاول كرة الى الاخير داخل المنطقة سددها قوية داخل المرمى (18).

وتابع ديمبيلي تألقه ورد الدين للمهاجم البولندي عندما مرر له كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة فتلاعب ببراعة بالمدافع أوسكار دي ماركوس وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (22).

وهو الهدف الثاني عشر لليفاندوفسكي في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته لائحة الهدافين، والسابع عشر في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة نجم خط وسطه غافي في عضلات الحالبين في الدقيقة 30، فدخل مكانه الدولي العاجي فرانك كيسييه (34).

وختم توريس، بديل بيدري، الهدف الرابع عندما تلقى كرة من ديمبيليه داخل المنطقة فهيأها لنفسه وتابعها زاحفة داخل مرمى سيمون (74).