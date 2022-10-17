كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف إدارة نادي برشلونة من إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول، بعد الخسارة في الكلاسيكو أمس امام ريال مدريد، بالإضافة لاقتراب البارسا من وداع دوري أبطال أوروبا.

موقف إدارة برشلونة من إقالة تشافي بعد خسارة الكلاسيكو

وتحت عنوان "تشافي لا يمس"، قالت صحيفة "سبورت" الكتاونية، الاثنين، أن "خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارته يحافظون على ثقتهم بتشافي رغم خسارة الكلاسيكو".

وأضافت: "لابورتا غاضب ويشعر بالعجز بعد دفع أكثر من 200 مليون يورو في الصفقات الصيفية، دون تحقيق نتائج في اللحظات الحاسمة، لكن لا يوجد شكوك تجاه تشافي لأنه يعتبر المدرب الأفضل لمواجهة هذا المشروع، وينتظر نتائج جيدة ضد فياريال وأتلتيك بيلباو".

ومني برشلونة بالخسارة الأولى في الدوري الاسباني هذا الموسم بسقوطه 1-3 أمام مضيفه ريال مدريد في الجولة التاسعة من الليغا، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الريال حامل اللقب.

في المقابل يقترب من وداع دوري أبطال أوروبا من الدور الأول بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ وانتر ميلان ثم تعادله مع الأخير، ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

وقال تشافي عقب الكلاسيكو: "نعيش فترة سلبية لا يُعمل فيها شيء بالشكل الصحيح. نحن نحاول ولدينا الإيمان، ولكن الأمور لا تسير كما نريد".

وأضاف: "حاولنا حتى النهاية. المباراة تساوي 3 نقاط فقط ولكنها كانت فرصة جيدة لمواصلة الحفاظ على الصدارة، حصلنا على بضع فرص ولكننا لم نستغل اللحظات التي يجب علينا استغلالها".

المصدر / وكالات