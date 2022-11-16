الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "أرئيل" بسلفيت

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية حارس غرب مدينة سلفيت وأخذت قياسات منزل عائلة منفذ عملية "أرئيل" الشهيد محمد صوف.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد وحققت مع ذويه ميدانيًا، وأخذت قياسات المنزل.

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واستشهد الشاب صوف (18 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، شمال غرب سلفيت بعد تنفيذه عملية دهس وطعن أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

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وكانت عمّت مظاهر الابتهاج والفرحة مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، احتفاءً بالعملية البطولية قرب مستوطنة أرئيل الصناعية في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين