"حماس" تزفّ شهيد عملية سلفيت وتؤكد أن عمليته ردٌّ طبيعيٌّ على جرائم الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد محمد صوف (18 عامًا)، منفذ عملية مستوطنة أرئيل بمدينة سلفيت، مؤكدة أن عمليته ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والمسجد الأقصى المبارك.

ونفّذ الشهيد صوف من قرية حارس في سلفيت، عملية طعن ودعس بطولية صباح اليوم في مستوطنة أرئيل، قتل خلالها ثلاثة مستوطنين، وأصاب آخرين.

وقالت حماس إن العملية تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد.

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وعزت الحركة ذوي الشهيد البطل وجماهير شعبنا الفلسطيني الثائر، داعية في السياق الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين