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هالاند يتحسر على الغياب عن كأس العالم 2022

15 نوفمبر 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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هالاند يتحسر على الغياب عن كأس العالم 2022

قال إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إنه كان يتمنى اللعب في كأس العالم في قطر؛ لكن في ظل عدم تأهل النرويج، فإنه سيقضي فترة الراحة من أجل الاستعداد لباقي مباريات الموسم مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز هالاند مكانته كواحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، بعد انتقاله إلى سيتي من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، حيث سجل 18 هدفًا في 13 مباراة بالدوري، وخمسة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ومع احتلال النرويج للمركز الثالث خلف هولندا وتركيا في المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، سيتعين على هالاند الانتظار حتى يضيف إلى سجله البالغ 21 هدفًا دوليًّا.

وقال هالاند للصحفيين "بالطبع، كنت أتمنى اللعب في كأس العالم. لكن هذه هي الحقيقة الآن (إنني) لم أحقق (ذلك)، لكنني سأريح جسدي وعقلي كثيرًا وبعدها سأتدرب".

وأضاف "ما الذي سأتدرب عليه؟! لا شيء مميز على ما أعتقد. لقد سارت أشهري الأولى في سيتي على ما يُرام. وحتى أكون صريحًا، لست بحاجة لإجراء الكثير من التغييرات".

وتابع "الأمر يتعلق بتجهيز نفسي للنصف المقبل من الموسم وأن أكون مستعدًا حين تنطلق المباريات بعد نهاية فترة التوقف".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #كأس العالم #ايرلينغ هالاند #هالاند

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