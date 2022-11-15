الاحتلال يمدد اعتقال الباحث المقدسي جمال عمرو وزوجته

مددت سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء اعتقال الباحث المقدسي الدكتور جمال عمرو وزوجته المرابطة زينة "أم رضوان" حتى يوم غد، وذلك بعد اعتقالهما أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم.

وقال رضوان عمرو إن الاحتلال سيعرض والديه يوم غد محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة للنظر في اعتقالهما.

وأوضح أن والده كان يلقي محاضرة للمصلين في المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين قبل اعتقاله مع أم رضوان.

ووثقت "أم رضوان" صباح اليوم عبر بث مباشر إحدى محاضرات زوجها الدورية حول المسجد الأقصى وتاريخه وحاضره.

يذكر أن الزوجين المقدسيين تعرضا مرارا للاعتقال والاعتداء والإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية رباطهما ونشاطهما الدائم فيه.

وسبق أن منعت مخابرات الاحتلال المختص في شؤون القدس جمال عمرو، والمرابطة المقدسية زينة عمرو من السفر عبر جسر الأردن.

وقد كانا في طريقهما إلى الأردن للمشاركة في ندوة ثقافية بعنوان "القدس عقيدة ومسؤولية عربية وإسلامية"، تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني.

ويمارس الاحتلال اعتداءات وإجراءات تعسفية بحق المرابطين والمقدسيين، منها الإبعاد والاعتقال والمنع من السفر، لمنعهن من التصدي لمخططاته التهويدية في المسجد الأقصى، ولاقتحامات المستوطنين.

المصدر / حرية نيوز