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الطالب حمايل يعود إلى جامعة بيرزيت بعد 137 يومًا من الاعتقال السياسي

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بالفيديو الطالب حمايل يعود إلى جامعة بيرزيت بعد 137 يومًا من الاعتقال السياسي

13 نوفمبر 2022 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
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عاد الطالب قسام حمايل إلى مقاعد الدراسة في جامعة بيرزيت، بعد 137 يومًا من الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

واستقبل طلبة جامعة بيرزيت زميلهم حمايل وسط فرحة كبيرة، ودخل قاعة المحاضرات على وقع الترحيب والتصفيق. 

وخاض حمايل خلال اعتقاله السياسي إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 44 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قِبل أجهزة أمن السلطة، وما تعرَّض له من تعذيب وتنكيل داخل المعتقل.

وأفرجت أجهزة أمن السلطة الأسبوع الماضي، عن المعتقل السياسي الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، بعد معاناة كبيرة من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام. 
 
وجاء الإفراج عن حمايل بعد مماطلة في تنفيذ قرار قضائي، بالإفراج بكفالة مالية، وذلك قبيل انتهاء دوام المحكمة بدقائق.
 
واعتقلت السلطة حمايل قبل 5 أشهر على خلفية قضية “منجرة بيتونيا”، تزامنًا مع تصعيد الاعتقالات السياسية بحقّ الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات، بسبب آرائهم وانتمائهم السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال السياسي #قسام حمايل

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