تصريح خطير لقائد كتيبة "غولاني" عن "معركة الشجاعية" في 2014

في ذكرى معركة الشجاعية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، قابلت القناة الـ 12 العبرية، العقيد إيريز الكاباتس قائد كتيبة 13 في "غولاني" والذي أوعز بدخول القوة إلى "فخ الموت في الشجاعية".

وأضافت القناة اليوم السبت، أنه بعد مرور أكثر من 8 سنوات على ليلة المعركة السوداء للواء غولاني في الشجاعية بغزة حيث قتل 8 جنود في أصعب معارك الحرب، وأسرت خلالها حركة حماس أورون شاؤول، كما أن جندي آخر أحرق نفسه العام الماضي.

ويعقب العقيد الكاباتس: "لا تزال تدوي في رأسي أصوات الحرب، ولا زلت أتخيل ساحة المعركة أمامي طوال الوقت، لا زلت أسمع الصراخ والنداءات والانفجارات، أنا ببساطة أرى المعركة أمام عيني مباشرة وعيناي مفتوحتان، يمكنني سماع الانفجارات، والصواريخ المضادة، ونيران المدافع الرشاشة أسمعها طوال الوقت - لا أنام جيدًا في الليل".

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ويكمل: يومها عبرنا السياج الحدودي، وفي غضون ثوان قليلة أصيب ضابط تحت إمرتي بجروح خطيرة، لدينا طاقم دبابة آخر انقلبت دبابته، وتم إطلاق النار علينا من جميع الاتجاهات باستخدام الهاون، والصواريخ المضادة، وأسلحة القناصة.

ويلفت الانتباه إلى أنه وفي أقل من 20 دقيقة "أول شيء أراه أمام عيني هو عربة مدرعة محترقة سرت باتجاهها وعند مدخلها أرى صورة لا أرغب في أن يراها أحد، لجنود محترقين، هذه صورة عالقة في رأسي حتى يومنا هذا".

وشهادة قائد كتيبة 13 في "غولاني"، تضاف إلى عدد من الشهادات الحية لمسؤولي جيش الاحتلال والتي اعترفوا خلالها بخوضهم أصعب المعارك، وأقساها خلال العدوان على قطاع غزة، وقد أبلت المقاومة شراسة في الميدان، راح خلاله العديد من القتلى والجرحى والمعاقين.

المصدر / فلسطين أون لاين