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شرطة خان يونس تُنهي عددًا من الخلافات المالية

11 نوفمبر 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عددًا من الخلافات المالية، قُدِّرت بقيمة "21" ألف شيقل، في إثر معاملات بين المواطنين.

وأشار الرائد محمد البريم رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة شرق خان يونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين في إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت الرائد البريم إلى أن قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية جمع أطراف الخلاف واستمع لأقوالهم وتم طرح العديد من الحلول للوصول لحل نهائي للخلافات.

وأوضح رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة شرق خان يونس أنه تم دفع المبالغ المستحقة لأصحابها والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خان يونس #خلافات مالية

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