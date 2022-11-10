بلدية خان يونس تشرع بإنشاء مسار للمشاة.. الأول من نوعه بغزة

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بإنشاء ممر مشاة لممارسة رياضة المشي في شارع رقم (5) الواقع بين شارعي الرشيد الساحلي والمحررات غرب المدينة.

ويبلغ طول الممر (1000) متر وبعرض (4.5) متر، وتموله البلدية ذاتيا بتكلفة بلغت (100) ألف دولار.

وذكر رئيس البلدية د. علاء الدين البطة أن بلديته تحرض على رفع كفاءة مرافقها العامة والخدماتية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والعمل على توفير خيارات ترفيهية ورياضية مختلفة أمام المواطنين، وعموم الزائرين لمدينة خان يونس، سيما المتوجهين إلى شاطئ البحر.

وشدد البطة على أن البلدية بادرت بتنفيذ مسار المشاة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وخاصة محبي رياضة المشي ممارسة هواياتهم بين الأجواء الطبيعية وعلى مسافة قريبة من شاطئ البحر، لافتاً لجهود البلدية التي تبذلها لتعزيز خدماتها وتطويرها بالشكل المطلوب في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه أوضح المشرف على تنفيذ المشروع في البلدية م. أنس فياض أن مشروع مسار للمشاة يشمل إجراء تعديل لبعض مناسيب الطريق المحاذية لشارع رقم (5) من الجهة الجنوبية ثم فرد طبقة بيس كورس بسمك (15) سم، وتركيب حجر جبهة على حافتيّ المسار بطول (1،900) متر، ورصف الممر من خلال تركيب بلاط انترلوك بمساحة (3،900) متر مربع.

وبين أنه سيتم تجهيز المدخل الجنوبي الشرقي من الشارع عبر إنشاء حارة تخزين لانتظار مركبات المواطنين الراغبين في ممارسة رياضة المشي.

المصدر / فلسطين أون لاين