فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تحاصر منزلًا بجنين ومقاومون يشتبكون معها

مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة ميجا باور بمدينة غزة

مستشار "عرفات": السلطة رفضت تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اغتيال "أبو عمار"

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الخميس

تبعات العنصرية الإسرائيلية على مستقبل الصراع

على خطى أرناط.. هل يتسبب إيتمار بن غفير في نهاية (إسرائيل)؟

نتنياهو والتحديات الخارجية المحدقة

متطوع بريطاني يلقى حتفه خلال مشاركته في القتال بأوكرانيا

بعــد كشف "فلسطين".. السلطة تسارع لبدء تنفيذ مشروع "عيادة الرمال"

تعرّف إلى بطاقة منتخب البرتغال المشارك في مونديال قطر 2022

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تعرّف إلى أكبر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي

10 نوفمبر 2022 . الساعة 02:10 بتوقيت القدس
...
تعرف إلى أكبر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي
غزة / مؤمن الكحلوت:

بات اللاعب المخضرم أحمد ظهير حارس مرمى فريق نادي غزة الرياضي، أكبر لاعبي الدوري الممتاز سناً، من بين اللاعبين المشاركين في البطولة.

وبلغ ظهير من العمر "38 عاماً"، وانتقل لصفوف العميد مطلع العام الحالي، بعد أن لعب في صفوف نادي خدمات رفح لمدة 20 عاماً، قبل أن ينتقل الموسم لنادي خدمات النصيرات، ومن ثم انتقل منه لنادي اتحاد الشجاعية في النصف الثاني من الموسم.

وساهم ظهير في حصول خدمات رفح على بطولة الدوري "3" مرات، بالإضافة لبطولة الكأس، وكأس السوبر، وتميز بالتصدي لركلات الجزاء.

ولم يُحدد ظهير موعد لاعتزاله، رغم قلة مشاركاته منذ أن غادر قلعة خدمات رفح، حيث شارك في مباراة واحدة الموسم الحالي، ومثلها مع اتحاد الشجاعية الموسم السابق.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة الرياضي #ظهير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة