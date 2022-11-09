إخطارات بالهدم لمنشآت في نابلس

سلمت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، قرارات هدم لعدد من المنشآت الزراعية والسكنية ببلدة دوما جنوب نابلس بدعوى عدم الترخيص، ومنعت توسعة شارع في قرية دير نظام برام الله.

وأوضح رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن الاحتلال سلمهم قرارات نهائية بهدم وإزالة مزرعة أغنام وأربع شاليهات سكنية تقع في مناطق "ج".

وبين دوابشة في تصريحات صحفية، أن القرارات شملت بركس أغنام أنشئ حديثا على مساحة 1200 متر مربع، وبلغت كلفته أكثر من نصف مليون شيكل، بالإضافة لـ 4 شاليهات جاهزة للسكن مساحة كل منها 75 متراً، وبلغت كلفة إنشائها 2 مليون شيكل.

ولفت مالك الشاليهات أحمد سلاودة، إلى أن الاحتلال سلّمه الأسبوع الماضي إخطارا بالهدم، وتم رد الاعتراض الذي تقدم به، وتسليمه قرارا نهائيًا بالهدم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ستنفذ الهدم بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخيرتهم بين هدمها بأنفسهم أو عليهم تحمل تكلفة الهدم إذا قامت جرافاتها بذلك.

وتبلغ مساحة دوما 18.5 ألف دونم، منها 940 دونم فقط مصنفة مناطق "ب"، ما يضطر المواطنين للتمدد في مناطق "ج" التي يمنع الاحتلال إقامة أية منشآت فلسطينية فيها.

ومنعت قوات الاحتلال وفي مدينة رام الله، ، مجلس قرية دير نظام من استكمال العمل في توسعة الشارع الرئيسي للقرية.

وقالت مصادر محلية، :"إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ومنعت عمال المجلس من استكمال توسعة الشارع الرئيس للقرية ومد شبكة مياه، كما استولت على مضخة وخلاطة باطون تعملان في الموقع".

المصدر / فلسطين أون لاين