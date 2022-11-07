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مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار في الطيبة بأراضي عام 48

07 نوفمبر 2022 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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جرائم قتل متصاعدة شهدها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل

قتل الشاب سند مصاروة (30 عاما) وأصيب آخر بجروح طفيفة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة الطيبة، مساء اليوم الإثنين.

وسبق إطلاق النار، بحسب شهود عيان، مطاردة بين سيارتين، تخللها إطلاق رصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب من الطيبة بجروح وصفت بأنها متوسطة، من جرّاء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل بالمدينة، صباحا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب أصيب في منطقة البطن عن طريق الخطأ، حين أطلقت النار تجاه منزل في الحي المذكور.

ويشهد المجتمع العربي بأراضي عام 48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرائم الاحتلال #إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي

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