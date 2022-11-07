طالع حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، اليوم الإثنين، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.

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ففي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخبزًا واعتقلت شابًّا من مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد صاحب المخبز، أحمد عيسى، بأنّ قوات الاحتلال هدمت مخبزه، الذي تبلغ مساحته نحو 110 أمتار مربعة، بحجة البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أنّ تكلفة إنشائه بلغت نحو 100 ألف شيقل.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم الجولاني بعد اقتحام منزله في مخيم شعفاط.

وفي رام الله، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا في قرية قبيا غرب المدينة، حيث أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة هدمت المنزل المُكوّن من طابقين في منطقة الخربة، ويعود لمواطن من أراضي الـ48، بحجة عدم الترخيص.

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وأكدت المصادر ذاتها أنّ عملية الهدم استمرت رغم تقديم أهالي المنزل الأوراق الثبوتية اللازمة، وحصولهم على قرار من محكمة الاحتلال بمنع الهدم.

وأكدت اندلاع مواجهات اندلعت خلال عملية الهدم مع قوات الاحتلال في المكان، دون أن يُبلَّغ عن وقوع إصابات.

وجنوب نابلس، أتلف مستوطنون، نحو 60 شجرة زيتون في أراضي بلدة جالود.

ورشّ المستوطنون نحو 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن محمد فوزي، بمواد كيماوية في منطقة البركسات جنوب جالود، الأمر الذي أدى إلى تلفها بشكل كامل.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين