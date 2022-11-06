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بعد أشهر من الاعتقال و44 يومًا من الإضراب

بالفيديو أمن السلطة يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل

06 نوفمبر 2022 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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أفرجت أجهزة السلطة، مساء اليوم الأحد، عن المعتقل السياسي قسام حمايل بعد أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله و44 يومًا من الإضراب عن الطعام.

قرار الإفراج جاء بعد مماطلة السلطة بالإفراج عن الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، رغم معاناته من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي.

 ومنذ يوم الخميس الماضي، حصل حمايل على قرار الإفراج بكفالة مالية.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت حمايل على خلفية قضية "منجرة بيتونيا".

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة مواطنين على القضية ذاتها، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يُعاني من حالة صحية متدهورة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة #اعتقال سياسي #قسام حمايل

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