رقم مميز للجزائري بن رحمة في الدوري الإنجليزي

سجّل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الإنجليزي، رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" هذا الموسم 2022-23، رغم عدم مشاركته بانتظام مع ناديه.

ونشر حساب "ذا أوذر 14"، المختص في إحصائيات وأرقام الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعيدًا عن الستة الكبار (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام)، جدولًا لأفضل اللاعبين الذين صنعوا فرصًا تهديفية خلال مباريات "البريميرليغ"، يوضح معدل الفرص المصنوعة مقارنة بدقائق اللعب المتاحة.

وحلَّ نجم منتخب الجزائر سعيد بن رحمة في المركز الثاني بحصيلة 14 فرصة خلال 595 دقيقة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أي بمعدل 2.12 فرصة كل 90 دقيقة، ليكون بذلك أفضل لاعب في نادي وست هام في هذه الإحصائية، متقدمًا على زميليه؛ الإيطالي جيانلوكا سكاماكا، والإنجليزي ديكلان رايس.

وعلق موقع "وست هام زون"، المختص في متابعة أخبار "المطارق" على الرقم الذي سجله الدولي الجزائري، بالقول: "صنع جناح وست هام يونايتد سعيد بن رحمة عددًا كبيرًا من الفرص، ويجب أن يكون ديفيد مويس سعيدًا جدًا بذلك"، في رسالة مقصودة للمدرب الإسكتلندي، وتابع الموقع: "تمكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من التسجيل في خمس مباريات فقط بـ"البريميرليغ" هذا الموسم، لكنه صنع 14 فرصة بمعدل 2.12 فرصة لكل 90 دقيقة".

وواصل نفس المصدر انتقاده "غير المباشر" للمدير الفني لوست هام، وكتب: "تألق بن رحمة ضد ليفربول، وكان رائعًا أيضًا ضد ساوثهامبتون بعد دخوله بديلًا، ثم منحه مويس الفرصة للمشاركة أساسيًا أمام بورنموث حيث سجل هدفًا"، وأردف: "أثار مويس نقطة مثيرة للاهتمام حول بن رحمة بعد تلك المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب الجزائري يملك الموهبة بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى تقديمها باستمرار"

المصدر / وكالات