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تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس في أكتوبر الماضي

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تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس في أكتوبر الماضي

03 نوفمبر 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس في أكتوبر الماضي

تصاعدت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات مستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري (3665) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد خلالها (30) مواطنًا وأصيب (720) آخرون.

وأبرز انتهاكات الاحتلال اغتيال (3) مقاومين من أفراد مجموعات عرين الأسود، في أثناء اقتحام وحدات خاصة في جيش الاحتلال مدينة نابلس ليلا، إضافة إلى (27) مواطنا، منهم (5) أطفال، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (517) فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة والقدس، وعبر الحواجز المنتشرة.

ووثّق المركز (8208) مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى "عيد العُرش العبري"، فيما بلغ عدد حالات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى (17) حالة إبعاد.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (27) منزلاً، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

ووفق المركز، بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (83) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (38) منشأة.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (11) نشاطاً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ، وشق الطرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (246) اعتداءً آخر للمستوطنين.

وتعتبر محافظات نابلس ورام الله والخليل، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (853، 595، 521) انتهاكاً على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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