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مدرب بلجيكا يعلق على وزن هازارد قبل انطلاق مونديال قطر

03 نوفمبر 2022 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
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مدرب بلجيكا يعلق على وزن هازارد قبل انطلاق مونديال قطر

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن المهاجم إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لا يتأثر بوزنه الزائد خلال المباريات.

وقال مارتينيز، يمكن أن يخوض هازارد مباريات سيئة، ويمكن أن يمر بلحظات عندما لا يكون في أفضل حالاته، والبعض يتحدث أن سبب ذلك هو وزنه الزائد".

وأضاف مدرب منتخب بلجيكا:"وزن هازارد هو نفسه في الوقت السابق وحتى الحالي، وهو يعتمد على موهبته باللعب، ولا يعتمد على قوته البدنية، ويمكن أن يخوض هازارد مباريات جيدة ومباريات سيئة، لكنه دائمًا ما يتمتع بنفس شكل الجسم".

وأكد مارتينيز، أن هازارد "يمتلك الموهبة، وولد ليلعب كرة القدم، والجميع يحب اللعب معه، ويتحمل الضغط العالي، والمسؤولية، وهو أحد القادة الصامتين، الذين تستمتع بالعمل معهم".

ويسعى هازارد لفرض نفسه مع فريق ريال مدريد منذ أن انتقل إليه في صيف 2019، قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي، لكنه لم ينجح بعد في ذلك بسبب لعنة الإصابات التي طالته، وقد لعب مع النادي الملكي 72 مباراة، وسجل سبعة أهداف فقط.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #هازارد #منتخب بلجيكا

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