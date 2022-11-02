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معسكر نتنياهو يتعزّز بعد فرز 84% من أصوات الناخبين

02 نوفمبر 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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معسكر نتنياهو يتعزز بعد فرز 84% من أصوات الناخبين

أظهر فرز 84% من أصوات الناخبين في انتخابات "الكنيست" الـ25، تعزيز فوز معسكر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وسط تراجع قوة أحزاب المعسكر المناوئ برئاسة يائير لبيد، وِفقًا للمعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء.

ووِفقًا لمعطيات لجنة الانتخابات فإنه حتى الساعة 9:55 صباحًا، تم فرز 4081243 صوتًا التي تُشكّل 84% من مجمل الأصوات الحقيقية، حيث تم فرز 9390 صندوق اقتراع والتي تُشكّل 85% من مُجمل صناديق الاقتراع.

وبحسب النتائج حصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب "يش عتيد"، برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.

وحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب "شاس" برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%.

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كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.38%، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.6%.

وأظهرت النتائج أنّ حزب "ميرتس" برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.2%، يقترب من نسبة الحسم، كذلك حزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 3.05%

وبحسب النتائج الحقيقية المُحدّثة، وفرز 84 % من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 31 مقعدًا، "ويش عتيد" 24 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدًا، و"المعسكر الوطني" 12 مقعدًا، بالإضافة إلى حزب "شاس" 12 مقعدًا.

بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد، والجبهة والتغيير، 5 مقاعد.

وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدًا، ومعسكر لبيد على 50 مقعدًا، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة.

المصدر / وكالات
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