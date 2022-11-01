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غوتيريتش: يدعوا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني

01 نوفمبر 2022 . الساعة 23:41 بتوقيت القدس
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غوتيريتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وأضاف، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، الثلاثاء في الجزائر: "موقف الأمم المتحدة من قضية فلسطين واضح وهو ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا غوتيريتش الى إعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن".

وقال غوتيريش: "أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول".

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الاحتلال #الجزائر #القمة العربية #غوتيريتش

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