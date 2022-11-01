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وسط توقعات بمقاطعة عربية واسعة.. انطلاق انتخابات "الكنيست" اليوم

01 نوفمبر 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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انطلاق انتخابات "الكنيست" اليوم

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات "الكنيست" الـ25، وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء، وسط توقعات بأن يشوب هذه الانتخابات مقاطعة واسعة من قبل فلسطيني الداخل المحتل.

ووفق معطيات الإعلام العبري فإن نحو 6.79 ملايين صاحب حق في الاقتراع.

وهذه الانتخابات الخامسة التي تجري في غضون 3 سنوات ونصف السنة، حيث تتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابية، على 120 مقعدا برلمانيا.

كما وتجري انتخابات "الكنيست" وسط خلافات حزبية إسرائيلية، وتوقعات بأن يسود تكرار سيناريوهات العمليات الانتخابية السابقة، التي استمرت حالة الجدل وتعطل إمكانية تشكيل "الحكومة"، بسبب الاستقطاب الحاد بين الأحزاب الإسرائيلية.

وحسب التقديرات فإن هذه الانتخابات ستكون الأكثر مقاطعة من قبل فلسطيني الداخل المحتل، وذلك في ظل استنتاجات بعدم جدوى الانتخابات وعدم تحقيقها أي نتائج مرجوة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على مفاصل الحكومة والوزارات.

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وتتزامن انتخابات "الكنيست" مع التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسط تحذيرات محللين إسرائيليين من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة.

وقرّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزيز إجراءاتها الأمنية، ونشر أكثر من 18 ألفًا من عناصرها، في ظل مخاوف أمنية من وقوع هجمات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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