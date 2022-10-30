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إصابة كوندي.. مدافع برشلونة يكشف حقيقة غيابه عن كأس العالم 2022

30 أكتوبر 2022 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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إصابة كوندي.. مدافع برشلونة يكشف حقيقة غيابه عن كأس العالم 2022

أكد قلب الدفاع الدولي الفرنسي جول كوندي أنّ الإصابة التي تعرض لها في فخذه وأجبرته على الخروج من المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة 1-0 على فالنسيا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم ليست قوية، قبل قرابة ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

ورأى المدافع (23 عامًا) أنه عانى من "إجهاد" وليس إصابة، بعد استبداله في ملعب ميستايا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وقال في حديث مع منصة دازون للبث التدفقي "أنا بخير، لا تبدو قوية، كان فقط إجهاد. نحن في نسق جنوني، نلعب العديد من المباريات، كل ثلاثة أيام، ولكن علينا أن نعتني بأنفسنا".

وتابع "أعتقد أننا نخوض العديد من المباريات، ولكن لسنا المسؤولين عن ذلك".

وقال تشافي مدرب برشلونة إنّ كوندي سيخضع لفحوصات لكن كنظرة أولى "يبدو الأمر وكأنه إزعاج".

وتعاني فرنسا بطلة العالم 2018 من الاصابات قبل بدء حملة الدفاع عن لقبها، إذ سيغيب لاعب تشلسي نغولو كونتي، أحد أبرز العناصر الذين ساهموا في التتويج قبل أربعة أعوام، عن النهائيات لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ، فيما تحوم الشكوك حول زميله في خط الوسط بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي يتعافى من إصابة في الركبة.

ويعاني قلب دفاع مانشستر يونايتد رافايل فاران من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه وقال مدربه الهولندي إريك تن هاغ أنه لن يلعب قبل كأس العالم، فيما يعاني الحارسان مايك مينيان وستيف مانداندا من الإصابات، ومن غير المتوقع أن يتم استدعاء الأول إلى النهائيات.

كما تعرَّض الدولي الإسباني إريك غارسيا مدافع برشلونة لإصابة في الفخذ خلال المباراة، بينما خرج مهاجم فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني لمشكلة في الكاحل.

واستُبدل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال مباراة أتلتيكو مدريد في قادش في الدقيقة العاشرة بعد أن تم الدهس على قدمه ولم يستطع الاستمرار.

وينطلق المونديال في 20 تشرين الثاني/نوفمبر وتلعب فرنسا مباراتها الأولى في 22 منه ضد أستراليا.

المصدر / وكالات
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