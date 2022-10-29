فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القطاع الخاص يطالب بتسهيلات وحوافز لتعزيز الاقتصاد الوطني

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

صناعة الأحذية الجلدية بالضفة تواجه خطر الاندثار

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

على "دوار الشهداء" في نابلس.. "حمدي شرف" يُزفّ مرتين

خسرت فلسطين وفازت جيبوتي والصومال

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

الداخلية بغزة: 9972 مغادرًا و10377 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

المرور بغزة: وفاة و33 إصابة في 59 حادث سير الأسبوع الماضي

66 عامًا على مجزرة كفر قاسم .. التهجير مستمر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

29 أكتوبر 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
الأسير القيسي - أرشيف

دخل الأسير علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسير القيسي محكوم بالسجن مدة 21 عاما، وهو معتقل منذ عام 2003، ورزق بطفل عام 2017، من خلال النطف المهربة، وأطلق عليه اسم "غيث".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أسرى #سجون الاحتلال #قوات الاحتلال #أسير #أسير من جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة