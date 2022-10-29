أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسير القيسي محكوم بالسجن مدة 21 عاما، وهو معتقل منذ عام 2003، ورزق بطفل عام 2017، من خلال النطف المهربة، وأطلق عليه اسم "غيث".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين