فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توثيق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين على يوتيوب

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

بسبب التغيير المناخي.. "صورة قاتمة" للبشرية

شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية وتنامي المنافسة

فوائد صحية مذهلة لجوز عين الجمل

روسيا: نؤكد رفضنا لبناء المستوطنات وترحيل الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية

أكثر من ستة مليون شخص يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية الثلاثاء

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة أزهار عساف

وينسلاند: الوضع في فلسطين متدهور ومزر

التشريعي: مرسوم عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء باطل دستوريًا وقانونيًا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

29 أكتوبر 2022 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.

وأضاف بلينكن أن بلاده تعمل أيضاً على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها مع نظام (ناسامس) الذي قدمته الولايات المتحدة وجاهز للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل.

كما أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ذخائر ومركبات

وكان مسؤولان أميركيان مطلعان كشفا الجمعة الماضية، أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

وتستخدم واشنطن الأموال عادة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلا من سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) من إنتاج شركتي رايثيون تكنولوجيز الأميركية وكونجسبرج النرويجية.

وبإضافة أحدث حزمة، يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير/شباط.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #أوكرانيا #امريكا #اسلحة #ناسامس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة