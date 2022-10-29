مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.

وأضاف بلينكن أن بلاده تعمل أيضاً على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها مع نظام (ناسامس) الذي قدمته الولايات المتحدة وجاهز للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل.

كما أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ذخائر ومركبات

وكان مسؤولان أميركيان مطلعان كشفا الجمعة الماضية، أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

وتستخدم واشنطن الأموال عادة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلا من سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) من إنتاج شركتي رايثيون تكنولوجيز الأميركية وكونجسبرج النرويجية.

وبإضافة أحدث حزمة، يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير/شباط.

المصدر / وكالات